Marjorie Waefler : Des enfants de migrants à son fils presque disparu

Après des études en psychologie, Marjorie Waefler s'engage dans une association chrétienne, les "Fabricants de Joie". En décembre 2014, avec son époux et leurs quatres enfants, ils travaillent comme expatriés en Jordanie depuis près de dix ans. C'est alors que leur fils Silas, âgé de presque 6 ans, se met à régresser de façon spectaculaire du jour au lendemain. En quelques mois, il perd la parole, la compréhension, la propreté, ses capacités de jouer et d´interagir socialement. Le livre « Derrière ton Sourire », écrit par sa mère, la suissesse Marjorie Waefler, raconte le deuil d´une famille qui voit son enfant et son petit frère, atteint du rare Trouble Désintégratif de l´Enfance (syndrome de Heller), lui échapper peu à peu. Entre incompréhension, panique puis acceptation, découverte du monde du handicap avec ses peines et ses difficultés mais aussi ses joies, Marjorie Waefler nous parle aussi de ce Dieu toujours présent dans sa vie. A l'entendre, on voit bien qu'elle a construit sa maison sur le roc!