Peut-on croire les statistiques ?

Nous sommes abreuvés de statistiques, qui disent beaucoup de choses et parfois leur contraire. Mais les chiffres ont souvent mauvaise presse, surtout quand ils sont sujet à interprétation. Dès lors, peut-on croire aux statistiques, ou plus exactement peut-on s´y fier ? Réponses avec Joseph Thouvenel, vice pdt de la CFTC et Jean-Eude Tesson, chef d´entreprise.