Le Pape en Egypte : un fort impact interreligieux

Père Jean Druel, directeur de l'Institut Dominicain d'Etudes Orientales au Caire, explique le rôle de l´Institut et de la bibliothèque riche de plus de 125 000 ouvrages et d´une importante collection de 1 800 revues, en arabe et en langues occidentales. Le but de l´Institut est d´étudier l´Islam par ses sources pour dépasser les préjugés afin que chrétiens et musulmans apprennent à vivre ensemble. En venant en Egypte, le pape veut dire et montrer que nous ne sommes pas dans une guerre de religion. Il attend de cette visite un fort impact interreligieux.