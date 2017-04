Le Pape en Egypte : un réconfort pour le pays

Quand on cherche à faire du mal à l´Egypte, on cherche son point faible qui sont les chrétiens en tant que minorité, explique S.B. Mgr Ibrahim Isaac Sedrak, Patriarche copte catholique en Egypte. Ainsi les attaques régulières contre les coptes font écho dans le monde, et laisse à penser que le pays est divisé. Or le Patriarche constate que de plus en plus de musulmans se lèvent pour défendre les droits des coptes. Il espère que la visite du pape François aura le même retentissement que celle de JP II à l´époque, afin de montrer aux musulmans que l´Eglise les aime aussi.