Le cardinal Lustiger "rien n'est impossible à Dieu"

Depuis le mois d´aout 2007, une plaque apposée au coeur de Notre Dame de Paris, intrigue parfois les touristes. Elle dit : « Je suis né juif. J´ai reçu le nom de mon grand-père paternel, Aron. Devenu chrétien par la foi et le baptême, je suis demeuré juif comme le demeuraient les Apôtres. J´ai pour saints patrons Aron le Grand Prêtre, saint Jean l´Apôtre, sainte Marie pleine de grâce. Nommé 139e archevêque de Paris par Sa Sainteté le pape Jean-Paul II, j´ai été intronisé dans cette cathédrale le 27 février 1981, puis j´y ai exercé tout mon ministère. Passants, priez pour moi. » † Aron Jean-Marie cardinal Lustiger Archevêque de Paris. Ces quelques lignes sobres éclairent avec modestie un destin extraordinaire, une vie pastorale incroyablement dense et une implication dans le siècle moderne et lumineuse, qui ont été le destin d´un des personnages les plus emblématiques de notre époque. En reprenant le fil de la vie de Mgr Lustiger, ce film permet de comprendre ce qui se trouve entre ces six lignes, toutes ces ombres qui ont accompagné la vie d´un grand serviteur de l´Eglise et des hommes, des ombres qu´il a constamment dissipées dans la lumière de sa foi. Elle rayonne encore, cette foi, aujourd´hui, dans les réformes qu´il a fait aboutir dans son diocèse. Renouveau des paroisses de Paris, construction de sept nouvelles églises et d´une mission des communautés nouvelles, adossés à deux grands projets liés à la formation des prêtres et des laïcs : la rénovation du collège des Bernardins dans l´esprit d´un agora, et pour faire entendre le message du Christ, une télévision catholique: KTO. Disparu voici dix ans, cet intellectuel flamboyant, pasteur respecté et grand « bousculeur » de certitudes laisse aussi le souvenir de l´incroyable succès des JMJ de Paris, qu´il avait su imposer à ses pairs alors encore un peu frileux ... UNE COPRODUCTION KTO/HIKARI FILMS 2017 - Réalisé par Alexandre Dolgorouky