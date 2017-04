Samedi Saint en Irak : Vigile Pascale à Erbil

Mgr Petros Mouché, archevêque syriaque catholique de Mossoul, Kirkourk et du Kurdistan, célèbre la Vigile Pascale avec la communauté syriaque catholique de Mossoul et Qaraqosh dans l'église de Sultanat Salam, Reine de la Paix, à Ankawa, dans la banlieue proche d'Erbil. La messe est concélébrée par Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon, venu fêter Pâques en Irak. Ce dernier a apporté une fiole du Saint Chrême consacré lors de la Messe Chrismale à Lyon, pendant la Semaine Sainte, pour le mélanger pendant la messe de Pâques avec le Saint Chrême consacré à Erbil, en signe de communion et d'unité.