Madagascar : l'Eglise locale s'inquiète des violences

Après l´agression des Soeurs de ND de la Salette à Antsahatan¬teraka, dans le centre de Madagascar, le Père Germain Rajoelison - Secrétaire Général de la Commission épiscopale Justice et Paix (Madagascar) - s´exprime sur la préoccupation de l´Eglise locale face aux agressions et aux kidnappings de plus en plus fréquents, tant dans les villes que dans les campagnes de l´île. Les lieux de cultes chrétiens et les fidèles sont aussi concernés par des dégradations et des agressions. Même si cela n´est pas au niveau d´autres, le phénomène préoccupe.