Les défis du Pape en Egypte

Pour son 18ème voyage hors d'Italie le Pape François passera à peine plus de 24h en Egypte. Il répond à 4 invitations, qui sont autant de dimensions de sa visite: celle du Président Al Sissi, de l'université Al Azhar, du Pape copte Tawadros II et de la petite communauté catholique. 27 heures, 5 discours et beaucoup d'enjeux. Explications.