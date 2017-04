Direct à Saint-Gervais

En plus des Laudes, de l’Office du Milieu du Jour et des Vêpres et messe du samedi, KTO retransmet les Offices monastiques en direct de l’église Saint-Gervais-Saint-Protais (Paris, IVe), avec les Fraternités Monastiques de Jérusalem, lors de diverses fêtes liturgiques.