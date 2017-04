Les Filles de la Charité, présence chrétienne au coeur de l´Egypte

Au Caire, les cinq religieuses de la Communauté des Filles de la Charité vivent chaque jour le service du plus pauvre auprès de la population égyptienne. « Vous avez une vocation qui vous oblige à assister indifféremment toutes sortes de personnes, hommes, femmes, enfants, et généralement tous les pauvres qui ont besoin de vous » disait Saint Vincent De Paul, fondateur de leur communauté. Dès le début du 20ème siècle, elles fondent ici la maison de la « Miséricorde », et ouvrent un dispensaire pour soigner les malades. Au coeur de leur vocation : une vie de prière et le service des plus pauvres, dans un quartier musulman, où les religieuses côtoient chaque jour la population. Un reportage en partenariat avec l´OEuvre d´Orient.