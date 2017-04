Egypte : les Filles de la Charité au service de l´éducation

Au Caire, à Helmieh, le Collège Saint-Vincent de Paul, fondé en 1903 par les Filles de la Charité, accueille aujourd´hui 1220 élèves, du jardin d´enfants à la Terminale. Situé en plein quartier musulman, au pied de la citadelle de Saladin et de la Mosquée Méhémet Ali, près de 25% de ses élèves sont pourtant chrétiens et rejoignent chaque jour le collège par des autocars appartenant au Collège. Une aide essentielle pour les religieuses qui veulent donner une qualité d´éducation aux enfants pauvres et particulièrement aux filles des chiffonniers de Mokattam, vivant au milieu des ordures. Dans un pays où seulement 10% de la population est chrétienne, la présence d´élèves chrétiens au coeur de l´établissement est essentielle pour la directrice, Soeur Marcelle Bichara, pour développer une pédagogie d´ouverture, apprendre à vivre ensemble et construire la paix. Un reportage en partenariat avec l´OEuvre d´Orient.