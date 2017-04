Le synode sur les jeunes et les JMJ 2019 en préparation

Les jeunes sont au coeur de l´actualité à Rome pendant le WE des Rameaux ! Une rencontre internationale a réuni des délégations de tous pays pour préparer les JMJ 2019 à Panama, ainsi que le synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel, convoqué par le Pape François en octobre 2018. Parmi eux, la délégation française du Service national pour l´évangélisation des jeunes et pour les vocations (SNEJV). Avec au coeur de leur réflexion, les enjeux pour la jeunesse et pour l´Eglise.