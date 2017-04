Venezuela, Egypte et l'actu de la semaine

Ce jeudi, la rédaction vous propose un reportage au Caire, en Egypte. Avant la visite du Pape François, nous nous sommes rendus à l´Institut Dominicain d´Etudes Orientales, dans la capitale égyptienne, qui oeuvre pour le dialogue interreligieux. Il est aussi question de dialogue entre musulmans et chrétiens, dans le témoignage de frère Ibrahim. Ce religieux franciscain est prêtre à Alep, en Syrie depuis deux ans. Il dit comment avec les leaders musulmans, il compte relever les défis du pardon et de la paix. Dans cette édition, nous faisons le point sur la situation au Venezuela avec le curé de la paroisse Notre-Dame de l´Assomption de Caracas. Dans la chronique du père Venard, il est question des élections présidentielles. Avec un conseil : en bonne tactique, ne jamais désespérer. Comme chaque jeudi, retrouvez la Revue de Presse. Dans le dossier, Marie-Yvonne Buss de Pèlerin et Gérard Leclerc de France Catholique échangent sur les enjeux du voyage du Pape François en Egypte.