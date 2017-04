Le Patriarche Bartholomée à Taizé, Présidentielles et l´actu de la semaine

Ce mardi, la rédaction vous fait revivre la visite exceptionnelle à la communauté de Taizé du Patriarche Bartholomée I, patriarche orthodoxe de Constantinople. Vous entendrez également le message du Pape François au peuple égyptien, avant sa visite vendredi et samedi prochain en Egypte. Il souhaite que sa visite favorise un rapprochement entre chrétiens et musulmans. Nous revenons également sur l´appel de l´Archevêque antiochien de France, le Métropolite Ignace Alhochi pour la libération des Métropolites Paul Yazigi et Jean Ibrahim, enlevé il y a 4 ans à Alep en Syrie. Découvrez avec un reportage la maison d´accueil pour les jeunes d´Ille-de-France, l´ancienne abbaye Notre-Dame de l´Ouÿe. Elle a inaugurée samedi dernier. Dans la Chronique du Monde, le père Mezza nous parle de l´Eglise mexicaine face au narcotrafic. Dans le dossier, Samuel Pruvot, rédacteur en chef à Famille Chrétienne et auteur du livre « Les candidats à confesse », aux éditions du Rocher, nous parle de Marine Le Pen et d´Emmanuel Macron, à la lumière des fondamentaux de l´Eglise.