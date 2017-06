C´est le metteur en scène Christophe Barratier qui est cette semaine l´invité d´Emmanuelle Dancourt sur le plateau de V.I.P pour présenter sa double actualité ! Tout d´abord, la déclinaison en comédie musicale de son film culte « Les choristes », actuellement aux Folies Bergère puis en tournée dans toute la France. Et puis la création très attendue, au Palais des Sports, de la fresque musicale « Jésus. De Nazareth à Jérusalem » sur des musiques de Pascal Obispo. C´est un homme en recherche sincère et profonde qui se confie sur sa démarche de revisiter avec le plus de précision possible les trois dernières années de la vie du Christ. Une belle émission à ne pas manquer !