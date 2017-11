Partons à la découverte des diacres permanents dans ce documentaire qui vient à la rencontre de 6 figures de diacres entre la Normandie, La Champagne, la Lorraine et Paris. Tous ont en commun une vocation de service et de prière. Ainsi nous découvrons Jean-Jacques le diacre chantant d´Honfleur, Jean-Marie, diacre pompier. Suivons André, diacre vigneron jusque dans ses vignes et Pascal diacre au Secours Catholique. Didier, diacre théologien nous expliquera la spiritualité diaconale dans ses détails et nous vivrons avec Hubert l´émotion de l´ordination diaconale. Les diacres, deux mains pour servir, un documentaire réalisé par Sandra Leroy et Catherine Derenne pour découvrir les diacres permanents d´aujourd´hui. UNE COPRODUCTION KTO/GRAND ANGLE PRODUCTIONS 2017 - Réalisé par Sandra Leroy et Catherine Derenne