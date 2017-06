Faire une place aux jeunes ?

C´est un vrai défi pour le monde du travail que d´intégrer les jeunes, de leur offrir un premier emploi, en particulier ceux qui ne sont pas ou peu qualifiés. Il suffit de regarder les chiffres du chômage des jeunes pour le constater, des chiffres plus élevés que la moyenne. Mais c´est aussi un défi que de recruter et garder de jeunes talents. Comment leur faire une place en entreprise ?Réponses avec Jean-Eudes Tesson, chef d´entreprise et Joseph Thouvenel, vice pdt de la CFTC.