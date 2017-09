Les déplacés, défi pour la Colombie après le processus de paix

La guerre civile de plus d'un demi-siècle entre l'Etat colombien et la guérilla des Farcs est officiellement terminée suite à l'accord de paix signé entre les deux parties. Elle a généré plus de 7 millions de déplacés dans tout le pays. Ils ont fui les campagnes, au coeur du conflit, pour s'amasser dans les immenses bidonvilles des métropoles et y subissent la loi des cartels de la drogue ou de milices qui contrôlent ces quartiers. Au sud de Bogota, le quartier de Soacha est majoritairement habité par des déplacés, plus d'un million selon les estimations. Les Jésuites y ont ouvert un centre d'accueil pour assister les habitants.