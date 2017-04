Père Stan Rougier : Héraut du Dieu d'amour

Les années ont passé mais le Père Stan Rougier a toujours le feu de la foi, le souci de transmettre et l'oeil qui frise, héritage de ses parents originaires du sud ensoleillé de la France dit-il. Avec un coeur de 20 ans et une carcasse de 86 ans, il revisite sereinement ces longues et riches années de sacerdoce, d'évangélisation des jeunes, de rédaction de livres et de conférences à travers le monde entier. Et à ceux qui doutent encore de ce Dieu qui laisserait faire guerres et injustices, il répond : ce Dieu d'amour attend que nous nous remontions les manches!