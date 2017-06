Daniel Rabourdin : De la philosophie à l'audiovisuel, au service du Christ

Alors qu'il est en tournée dans les paroisses de France pour projeter le film "La rébellion cachée" dont il est réalisateur et producteur, Daniel Rabourdin fait halte sur le plateau d'Un Coeur qui écoute. Franco-américain, né à Cannes il y a 54 ans, il asuivi des études de philosophie en France et dans l´audiovisuel aux Etats-Unis. Il a travaillé à EWTN, la grande chaîne de télévision catholique américaine, durant 18 ans. Aujourd´hui, sans fards, il nous partage son chemin de foi, avec ses ascensions et ses descentes.