Veuvage : quel nouvel engagement possible ? (3/3)

Après le veuvage, selon les âges et les situations, certains décident de se remarier. D´autres choisissent de ne pas se réengager dans une nouvelle relation. D´autres encore choisissent de consacrer leur vie à une autre forme d´engagement, parfois dans la vie consacrée, ou au service des autres. Pour les jeunes veufs ou veuves, une telle décision est très difficile. Comment donner un autre sens à sa vie ? Quelles questions se posent et que dit l´Eglise ? Reportage et points de repères avec Mgr Nicolas Souchu, évêque auxiliaire de Rennes, Dol et Saint-Malo.