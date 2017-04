Paul Challan Belval, Artiste verrier

Son regard et ses attitudes font penser à un moine, et ce n´est pas anodin, car Paul Challan Belval a trouvé sa vocation de vitrailliste au séminaire. C´est au sein des fameux Ateliers Loire près de Chartres que nous retrouvons cet artiste en train de commencer un vitrail dans une technique étonnante et récente : le thermoformage. Pour la création de cet oculus représentant l´Esprit Saint pour l'Eglise saint-Pierre de Vibrac dans les Charentes, Paul dessine dans du plâtre une colombe. Tout en silence et dans la profondeur, nous découvrons l´engagement de cet artiste verrier qui s´en remet au souffle de l´Esprit dans ce temps de création.