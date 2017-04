Cycle des conférences de Carême à Notre-Dame de Paris. Cette année, le thème des conférences : "Culture et Evangélisation, le Christ et la culture", cycle proposé par Olivier Boulnois, philosophe et professeur à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes. Ce dimanche des Rameaux 9 avril : conférence "Dieu est-il humain ?" par Olivier Boulnois.