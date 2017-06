Colombie : en chemin vers la paix

Le pape se rend en Colombie du 6 au 11 septembre. Dans quel contexte va-t-il trouver ce pays d´Amérique du Sud de 44 millions d´habitants, qui tente de sortir d´un conflit armé remontant aux années 50 et dont les blessures marquent encore les jeunes générations ? Nous en avions parlé dans une précédente édition, le 1er décembre dernier, le Congrès colombien a ratifié l´accord de paix signé entre le gouvernement et les FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie. 7 mois plus tard, où en est le pays dans la mise en oeuvre de cet accord ? Quel est aussi le visage de l´Eglise, à Bogota, la capitale, où fera étape le pape? Décryptage avec notre invité, Guillermo Munera, colombien, chercheur à l´école pratique des hautes études, historien des religions.