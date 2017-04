Syrie : quelle espérance pour l'avenir?

Le père Jacques Mourad, moine de la Communauté de Mar Moussa, en Syrie, avait été enlevé le 21 mai 2015 par plusieurs hommes de Daesh. Détenu pendant près de 5 mois, il parviendra à s´échapper. Depuis mai 2016, le père Mourad vit à Souleymanaieh, au Kurdistan irakien, où il est au service des familles réfugiées. De passage à Paris, il vient dans Eglises du Monde livrer un témoignage fort sur ce qui lui est arrivé et sur la situation en Syrie aujourd´hui, 6 ans après le début d'un conflit qui a fait plus de 500 000 morts et 14 millions de déplacés.