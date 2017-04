Nous arrivons à la fin de la série de Carême qui porte sur le Notre Père, et donc... à la fin du Notre Père. La dernière demande est poignante : « ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal ». Si la première partie est difficile à traduire, la seconde est difficile à dire. Dans le monde tel qu´il va aujourd´hui, après le 20e siècle qu´on a connu, comment dire encore « délivre-nous du mal »?? N´est-ce pas un voeu pieux, une sorte de demande vide?? Comment et pourquoi croire que oui, Dieu nous délivre du mal?? Pour en parler, nous retrouvons notre invité permanent, le père François Potez, curé de la paroisse Notre-Dame du Travail à Paris, et le père Léonidas Habarugira, du diocèse de Namur, en Belgique et originaire du Rwanda.