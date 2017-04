Coloque conclusif : Etat, Religions, Laïcité : les nouveaux fondamentalistes. Enjeux nationaux te internationaux du 15 mars 2017 au Collège des Bernardins. Confénrence "quelles solutions à la crise des nouveaux fondamentalismes ? Quelles évolutions prévoir du rapport état, religions et laïcité en France ? Avec la participation de : Bernard Bourdin, professeur de philosophie et histoire des idées ; Patrice Obert président du courant Les Poissons Roses ; Guillaume de Prémare, délégué général d'Ichtus ; Dominique Reynié, professeur des Universités à Sciences Po Paris et directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Modérateur : Antoine Arjakovsky, co-directeur du département de recherche, Politique et Religions au Collège des Bernardins.