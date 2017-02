A l´occasion de la sortie du film « Silence » de Martin Scorsese, en salles le 8 février 2017, Emmanuelle Dancourt est allée interviewer le cinéaste lors de sa venue à Paris. Ce film est l´adaptation du roman éponyme de Sh?saku End?, il traite de Jésuites en mission dans le Japon du XVIIème siècle et des persécutions de chrétiens qui ont suivi. Cette interview exclusive est retransmise dans son intégralité au cours de cette émission spéciale. Sur le plateau de V.I.P, deux experts commentent ce film qui est certainement l´un des plus personnels de Martin Scorsese, puisqu´il aura travaillé durant 25 ans sur cette adaptation. Les invités d´Emmanuelle Dancourt cette semaine sont le Père François Euvé, lui-même Jésuite et rédacteur en chef de la revue ETVDES, ainsi que Valérie de Marnhac, critique cinéma pour l´association SIGNIS. Une émission « Spéciale Martin Scorsese » autour d´un de ses plus grands films !