Cette semaine, La Foi prise au mot vous propose de réfléchir à une notion qui « n'a pas trop la cote », semble-t-il : la chasteté. Réduite souvent à la continence, c'est-à-dire à l'absence de relations sexuelles, elle est fréquemment prise comme un commandement rigoriste et même absurde. Mais la chasteté n´est-elle que cela ? Qu'entend-on réellement par la chasteté ? La chasteté peut-elle devenir une valeur pour aujourd'hui alors qu'elle passe encore fréquemment comme une insupportable intrusion de l´Église dans la vie privée des gens ? Pour tenter d'aller plus loin et pour mieux comprendre, deux invités répondront à ces questions : Mgr Bruno Feillet, évêque auxiliaire de Reims, et Jean-Eudes Tesson, chef d'entreprise, conseiller conjugal et familial.