Mustapha Amari : De l'Islam au "Catho style"

Le père du "Catho style", reprise comique du "Gangnam style" de Psy? C'est lui : Mustapha Amari, né il y a 30 ans en Algérie dans une famille de cinq enfants. Arrivé en France à l'âge de 5 ans, il a grandi du côté de Strasbourg. Une enfance paisible dans une famille de "musulmans du vendredi" comme on dirait "cathos du dimanche". En 2005, alors qu'il est étudiant, il fait une rencontre merveilleuse : celle du Dieu des chrétiens. Mustapha s'appelle aujourd'hui Frère Mustapha et il est diacre en vue du sacerdoce au sein de la Communauté du Chemin Neuf. Il vient nous raconter sa conversion et les conséquences dans sa vie personnelle et familiale.