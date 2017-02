Francis Delaye, Artiste peintre

Francis Delaye a traversé le vingtième siècle dans l´ombre. Pourtant, lorsqu´on découvre ses toiles, on les imagine à Beaubourg et dans les plus grands salons d´art moderne. D´autant qu´il a connu plusieurs périodes : « l´angulisme », « le sphérisme », « le taggisme » : autant de styles qu´il a créés, orignaux et audacieux. A 93 ans, Francis Delaye regarde son oeuvre immense avec plaisir mais aussi un certain détachement. Ce même détachement qui l´a conduit lors de sa conversion à la foi catholique lorsqu´il avait 24 ans à consacrer une grande partie de ses oeuvres et de ses écrits à Dieu. C´est lors d´une rétrospective de ses peintures à Paris, puis dans son ancien atelier du « Montparnasse », que nous rencontrons cet artiste.