Audience générale du 18 janvier 2017

Poursuivant sa catéchèse sur l'espérance en s'appuyant sur l'histoire de Jonas, le Pape François explique que "la prière, motivée par l´espérance, nous obtient le salut de Dieu", et fait de la mort notre "soeur". Cette prière nous "conduit à la vérité" sur Dieu a-t-il ajouté. En ce début de la semaine de prière pour l'Unité des chrétiens, le Pape a insisté sur le fait que "communion, réconciliation et unité sont possibles. En tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de ce message et nous devons en témoigner par notre vie". Le mercredi, le Pape François dispense la catéchèse lors de l'Audience générale à 10h00. Retransmis et traduit en direct par KTO.