Adyan : construire ensemble le Liban

26 ans après la fin de la guerre civile au Liban, les tensions demeurent au sein même du pays et avec les pays voisins. La cohabitation entre les différentes religions présentes sur le territoire est un véritable défi, accentué par la présence de plus en plus importante de réfugiés syriens. Dans ce contexte, la Fondation Adyan a été fondée en 2006 par le père Fady Daou, prêtre maronite, avec des chrétiens et des musulmans. Pour eux, seuls le dialogue et un engagement commun permettent de travailler ensemble pour le bien commun. Misant sur les jeunes pour construire l´avenir, la Fondation a mis en place des initiatives comme l´éducation à la citoyenneté dans les écoles. Un dialogue interreligieux concret pour permettre d´avancer ensemble. Un reportage en partenariat avec l´OEuvre d´Orient.