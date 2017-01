La parité homme-femme en entreprise

Comment résoudre la question de la parité hommes-femmes en entreprises ? Depuis des années, nos gouvernements successifs planchent sur la question, en empilant lois et décrets, sans pour autant résoudre ce problème. Qu´est ce qui aujourd´hui freine la parité en entreprises et quelles sont les solutions à apporter ? Joseph Thouvenel, vice-président de la CFTC, et Édouard Tétreau, économiste, conseiller de dirigeants d´entreprises débattent de la question.