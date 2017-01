Italie et séisme , Pédophilie et l´actu de la semaine

Ce jeudi dans « A la Source », vous entendrez Pierre Paolo Sardi, responsable de l´Ordre de Malte, depuis l´Italie. Le centre du pays a été touché par des violents séismes en août et octobre dernier et la situation reste compliquée, avec des personnes qui n´ont toujours pas de logements. Nous vous proposons également d´entendre le père Sagnol, prêtre de la société des missions africaines. Il alerte sur la situation au Libéria. Trois ans après l´épidémie d´Ebola, la population a du mal à se relever. Vous pourrez également découvrir une initiative originale. Maud et Marie ont créé un jeu pour aider les fiancés à se préparer au mariage. Dans sa chronique, le père Venard vous fait part de ses voeux politiques. Famille Chrétienne, Pèlerin, La Vie, France Catholique, Réforme : comme chaque semaine, retrouvez votre revue de presse. Dans le dossier, François Ernenwein, rédacteur en chef à La Croix et Antoine-Marie Izoard, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne échangent sur les moyens mis en oeuvre pour lutter contre la pédophilie dans l´Eglise, après le rappel du Pape François aux évêques. Dans une lettre envoyée fin décembre et rendue publique début janvier, le Sait Père rappelle la tolérance zéro et demande aux évêques de renouveler leur engagement pour que ces atrocités n´arrivent plus jamais.