En lien avec la journée de la vie consacrée fêtée ce 2 février, Soeur Nathalie Becquart est l'invitée d'Un Coeur qui écoute. Xavière, elle travaille à la Conférence des évêques de France où ell est directrice du Service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations. Sur le plateau de KTO, elle raconte la naissance de sa vocation, entre HEC et sa passion pour la voile, et cette vie consacrée qui est un lieu d ejoie mais aussi de combats.