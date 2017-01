Don Samuel : L'Auvergnat devenu abbé de Novy Dvur en Tchéquie

Alors qu'il avait la vingtaine, qu'il faisait les 400 coups et qu'il s'était considérablement éloigné de Dieu, Samuel Lauras fait un séjour dans l'abbaye de Sept-Fons dans l'Allier. Six mois plus tard, il y entre pour la vie. Il est aujourd'hui abbé trappiste de Novy Dvur en République tchèque. Il vient de publier "Comme un feu dévorant, Propos d'un moine sur l'exercice de la miséricorde" (Artège). Une Miséricorde qu'il connaît bien : il l'a rencontrée sur sa route à 27 ans...