Marie Lussignol, Comédienne

Nous retrouvons Marie Lussignol quelques heures avant de jouer dans le spectacle « Faustine », écrit et composé par Daniel Facérias et mis en scène par Mickaël Lonsdale. Cette jeune comédienne a déjà une grande expérience sur scène. Artiste complète, c´est d´abord la danse classique, puis le patin à glace et le piano qui lui ont permis de développer ses talents. Mais la découverte du théâtre l´a définitivement ancrée sur les planches. Dans cette pièce, elle joue, chante et incarne sainte Faustine, mystique polonaise appelée à diffuser la spiritualité de la Miséricorde divine. Un rôle plein de profondeur à l´image de cette comédienne qui nous livre ici son parcours artistique et spirituel.