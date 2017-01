Le Bien commun : urgences et défis d'une espérance (2)

Colloque inaugural de la Chaire Bien commun, sur le thème : Le bien commun : urgences et défis d'une espérance. La recherche du bien commun traduit une espérance profonde de l'humanité dans son existence politique, économique et sociale : dans un monde marqué par l'individualisme et le communautarisme, comment répondre aux urgences et aux défis de cette espérance ? Colloque des 17 et 18 novembre 2016 à l'Institut Catholique de Paris.