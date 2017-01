mages-et-images

Qu´apportent les mages au Messie qui naît ? Or, encens et myrrhe, ou bien lait, Cognac et forfait téléphonique ? Les publicitaires ont longtemps valorisé leurs produits en les mettant dans les mains de trois rois. Aujourd´hui, ils suggèrent que ceux-ci mettraient volontiers Jésus de côté et se tourneraient vers le téléviseur ; on n´est pas obligé de les croire.