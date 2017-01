luther-et-les-catholiques

En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, La Foi prise au Mot en profite pour évoquer avec vous l'anniversaire d'un des événements qui eut le plus d'influence sur l'histoire du christianisme en Occident : l'affichage sur les portes de l'église de Wittenberg des 95 thèses de Luther en 1517. Qui était Martin Luther et pourquoi fit-il ce geste décisif ? Quelles en furent les conséquences ? Et quel est l'héritage de ces événements remontant à 500 ans pour les chrétiens, qu'ils soient protestants ou catholiques ? Nous prendrons le temps de répondre à ces questions avec nos trois invités : le père Jean-Robert Armogathe, historien et théologien, Pierre-Olivier Léchot historien et théologien.