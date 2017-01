l-eglise-et-la-couleur

Cette semaine la Foi pris au mot vous propose de réfléchir à la couleur. Pourquoi la couleur du temps ordinaire est-elle le vert et pourquoi célèbre-t-on les ordinations en rouge ? Pourquoi la Vierge Marie est-elle habituellement vêtue de bleu et de blanc sur les statues récentes ? Pourquoi se marie-t-on en blanc ? Les couleurs ne sont pas uniquement affaire de goût et d´esthétisme, elles sont codées et ces codes remontent souvent à des siècles. Partir à leur découverte, c´est mobiliser une partie de l´histoire culturelle de notre civilisation occidentale. Un invité exceptionnel pour répondre à ces questions, Michel Pastoureau, historien médiéviste, spécialiste de la symbolique des couleurs, des emblèmes, et de l'héraldique.