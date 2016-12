marie-et-les-femmes-de-la-bible

Pour Noël, La Foi prise au mot vous propose le dernier épisode de sa série d´Avent. Après avoir rencontré les femmes de la Bible tout au long de l´Avent, nous allons parler de celle qui est un peu l´héroïne de l´événement que nous fêtons : Marie, la mère de Jésus. Quelle femme fut la femme de Joseph et la cousine d´Élisabeth?? Comment la situer dans cette longue série que nous venons de parcourir?? Si elle est épouse et mère, est-elle aussi, un peu femme forte et femme soumise à la violence des hommes?? Nous en parlerons dans l´ultime épisode de cette série sur les femmes avec deux invités : le père Renaud SALIBA, bibliste, oblat de Marie-Immaculée et chapelain au sanctuaire marial de Pontmain, et pour la dernière fois, Sylvie de VULPILLERES, bibliste au Centre Sèvres, les Facultés bibliques de Paris.