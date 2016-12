Amoureuses et épouses

Pour ce dernier dimanche de l'Avent, La Foi prise au mot vous propose de poursuivre son enquête sur les femmes de la Bible. Nous avons vu les mères, les femmes dites de mauvaise vie, les femmes fortes, et voici les amoureuses et les épouses. Nous allons parler de l´admirable chant d´amour qu'est le Cantique des Cantiques, mais aussi de Ruth ou de la Samaritaine. Nous allons également évoquer quelques amoureuses ou pseudo-amoureuses beaucoup plus négatives : Dalila, la Femme de Putiphar, Salomé. Nous en discuterons avec deux invités : le père Pierre Dumoulin, prêtre de Marseille, professeur à l'Institut Catholique de la Méditerranée, et une nouvelle fois dans notre série, nous retrouvons Sylvie de Vulpillières qui enseigne la Bible au Centre Sèvres, les Facultés jésuites de Paris.