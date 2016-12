Pour son émission de Noël, c´est une invitée hors du commun que reçoit Emmanuelle Dancourt en la personne de Soeur Marie Keyrouz. A la fois religieuse et cantatrice, elle parcourt le monde et fait résonner sa voix d´une pureté inouïe et d´une technique parfaite, en chantant Dieu et la Paix. Originaire du Liban, c´est durant la guerre civile, en 1984, que Soeur Marie Keyrouz crée « L´Ensemble de la Paix » dont les membres sont issus de toute confession. Si elle ne puise que dans le répertoire sacré pour chanter, Soeur Marie Keyrouz explore autant la musique occidentale que la musique orientale pour exprimer sa foi. Elle a aussi fondé en 1994 l´IICS (Institut International de Chant Sacré) afin de transmettre son expérience spirituelle et artistique à ceux qui le souhaitent. Très sensibilisée au sort que les guerres réservent aux enfants dans le monde entier, Soeur Marie Keyrouz est aussi la fondatrice de l´association « Enfance pour la Paix » au profit de laquelle sont versés les bénéfices des ventes de ses disques et de ses concerts. Et comme elle le dit elle-même : « Le Mal qui envahit le monde ne sera vaincu qu´avec le Beau et le Sacré ». Une émission à ne pas manquer !