Dans VIP cette semaine, Emmanuelle Dancourt reçoit le chef d´entreprise Christian Streiff. En 2008, alors qu´il était PDG de PSA Peugeot Citroën et avait un rythme de vie effréné, il est victime d´un AVC qui l´oblige à revoir l´organisation de son quotidien. Il raconte son combat et sa rééducation dans le livre « J´étais un homme pressé » paru en 2014 aux éditions du Cherche Midi. Il doit presque tout réapprendre et stimuler sa mémoire, mais grâce au soutien de son épouse et de ses enfants, il finit par y parvenir. Il apprend à vivre autrement et à enfin prendre le temps. Le témoignage très profond d´un homme qui regarde le monde avec de nouveaux yeux.