Du latin pour commencer l´année 2017 ? Oui : retour vers le futur avec « Urbi et Orbi ». Contrairement aux réponses que Loïc Landrau a pu recueillir dans les rues de Paris, il ne s´agit pas d´une nouvelle encyclique du Pape ! Cette locution fait plutôt référence aux temps de Noël, du Nouvel an et de Pâques également, du côté de la place Saint Pierre de Rome...