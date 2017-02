En Irak, dans la vallée de Ninive et autour de Mossoul, les chrétiens découvrent l'ampleur des destructions et du saccage systématique des églises, des écoles, des couvents et de leurs maisons au fur et à mesure de la libération de leurs villages. Les combattants de Daesh y ont laissé aussi des stigmates évidents de leur haine de la Croix. La joie de la libération des premiers villages et le recul de Daesh a laissé place à une profonde incertitude chez les chrétiens. Comment envisager de retrouver un voisinage parfois complice des saccages ? Quel avenir dans cette région instable d'où ils ont été chassés de manière régulière dans l'histoire ? Ces deux années de présence de Daesh ont aussi empoissonné la réalité de l'islam et les relations entre chrétiens et musulmans. Avec une délégation de l'OEuvre d'Orient, une équipe de KTO a parcouru ces paysages désolés. Elle a accompagné des familles ou des religieux qui, pour certains, revenaient pour la première fois sur leurs lieux de vie depuis leur fuite précipitée en août 2014.