l-esprit-des-lettres-de-juin-2017

Le Jour du Seigneur, KTO et La Procure se sont associés depuis 2008 pour ce magazine mensuel entièrement consacré au livre religieux. Tournée dans la célèbre librairie du VIe arrondissement à Paris, cette émission de 90 minutes donne la parole à trois écrivains, dont l'oeuvre globale, l'originalité du travail d'auteur ou l'actualité peuvent donner matière à un véritable dialogue avec l'animateur et un échange entre invités. Leur discussion est ponctuée par les chroniques des libraires de la Procure qui nous font part de leur "coup de coeur", des "meilleures ventes du mois", ou encore d'un "portrait d'auteur". Ce mois-ci, autour de Jean-Marie Guénois : Jean-Luc Marion pour son livre Brève apologie pour un moment catholique aux Éditions Grasset ; François Marxer pour son ouvrage Au péril de la nuit. Femmes mystiques du XXe siècle aux Éditions du Cerf et Michel Fromaget pour son livre Réponse de Maurice Zundel à Albert Camus. À propos du mal, de la révolte et de l'amour aux Éditions Parole et Silence.