Gâteau aux noix du temps de Noël

La cuisine des monastères

Le jeudi une fois par mois à 19h50.

Un moine ou une religieuse nous présente une recette depuis la cuisine de son monastère. Des plats familiaux accordés aux saisons et même au temps liturgique. L’occasion de parler aussi de la relation à la nourriture, et du sens donné à sa préparation…. Et une recette à reproduire chez soi ! Réalisation François Lespés.

Les recettes sont à retrouver sur cette page.